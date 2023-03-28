7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili HDP’li Veysel Keser’den ilginç bir çıkış geldi. Veysel Keser, “Aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı.” dedi. Öte yandan PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek geldi. Elebaşı Bese Hozat, “Bu hiçbir seçime benzemiyor tarihi anlamı var. Seçim bitene kadar eylemlerimize son verdik, sonra bakacağız” dedi. Öte yandan koalisyon PKK'nın desteğine ve FETÖ'cülerin dönüş hayaline sessiz. Peki HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi ne anlama geliyor? Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi? PKK ve FETÖ'cülere neden tepkisizler? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan terörö ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile gazeteci Bülent Erendaç değerlendirdi.

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