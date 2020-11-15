HDP'nin Diyarbakır'da yapımını engellediği camilerde sona gelindi

Diyarbakır'da cami inşası HDP tarafından engelleniyordu. Terörle ilişkisi nedeniyle HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca vatandaş yeniden hizmet gördü. Yıllarca yapımına izin verilmeyen Kayapınar'daki 5 caminin inşaatı ise artık bitme aşamasına geldi.

HDP döneminde camilerin yapımı durdurulmuştu. Şimdi ise çalışmalarda sona gelindi.

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kayapınar ilçesindeki camilerin yapımını yeşil alan kararı gerekçesiyle durdurmuştu.

HDP'li başkanının terörle ilişiği olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Yerine ise görevlendirme yapıldı. Görevlendirme sonrası çok geçmeden bölgeye hizmet geldi. Durdurulan camiler de yapılmaya başlandı. 5 cami inşaatında ise sona gelindi.

Vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı ve mutluluklarını "HDP şu anda olmuş olsaydı bu camiler olmayacaktı. Halk onların gerçek yüzünü gördü. Vatandaşlarımız ezansız camisiz olarak ibadetlerini yapıyordu. İbadet için 3-5 hatta 10 kilometre uzağa giden vatandaşlarımız vardı. Allah'a çok şükür camilerimizin inşaatı bitme noktasına geldi." ifadeleriyle A Haber ekranından dile getirdi.