15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'nin Diyarbakır'da yapımını engellediği camilerde sona gelindi

HDP'nin Diyarbakır'da yapımını engellediği camilerde sona gelindi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2020 20:40
Güncelleme:15.11.2020 21:01
Diyarbakır'da cami inşası HDP tarafından engelleniyordu. Terörle ilişkisi nedeniyle HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca vatandaş yeniden hizmet gördü. Yıllarca yapımına izin verilmeyen Kayapınar'daki 5 caminin inşaatı ise artık bitme aşamasına geldi.

HDP döneminde camilerin yapımı durdurulmuştu. Şimdi ise çalışmalarda sona gelindi.

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kayapınar ilçesindeki camilerin yapımını yeşil alan kararı gerekçesiyle durdurmuştu.

HDP'li başkanının terörle ilişiği olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Yerine ise görevlendirme yapıldı. Görevlendirme sonrası çok geçmeden bölgeye hizmet geldi. Durdurulan camiler de yapılmaya başlandı. 5 cami inşaatında ise sona gelindi.

Vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı ve mutluluklarını "HDP şu anda olmuş olsaydı bu camiler olmayacaktı. Halk onların gerçek yüzünü gördü. Vatandaşlarımız ezansız camisiz olarak ibadetlerini yapıyordu. İbadet için 3-5 hatta 10 kilometre uzağa giden vatandaşlarımız vardı. Allah'a çok şükür camilerimizin inşaatı bitme noktasına geldi." ifadeleriyle A Haber ekranından dile getirdi.

HDP'nin engellediği camiler yapılıyor
HDP'nin engellediği camiler yapılıyor
15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi vefat etti
15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi vefat etti
Tatar: Bize yakışan doğru bir adımdı
Tatar: Bize yakışan doğru bir adımdı
Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta flaş mesaj
Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta flaş mesaj
Erdoğan ve Bahçeli'den kritik ziyaret
Erdoğan ve Bahçeli'den kritik ziyaret
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Tarihi camideki yangın havadan görüntülendi
Tarihi camideki yangın havadan görüntülendi
Başkan Erdoğan KKTC'ye geldi
Başkan Erdoğan KKTC'ye geldi
DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken...
DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken...
Vicdansızlar hesap verecek!
Vicdansızlar hesap verecek!
Daha Fazla Video Göster