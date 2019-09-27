HDP'lilerden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı ve tehdit |Video
Türkiye'nin dikkatle takip ettiği Diyarbakır'daki evlat nöbetinde, HDP'liler çocuklarını bekleyen aileleri taciz etti. PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını HDP il binası önünde bekleyen aileler, edilen hakaretler sonrası çılgına döndü.
TEHDİTLER KORKUTMADI
HDP'lilerin PKK ile tehdit ettiği Diyarbakırlı aileler geri atmadı. HDP il binası içindeki kişilerin tacizleri sonrası sinirlenen aileler binanın kapısına yüklendi. Emniyet ekipleri acılı aileleri güçlükle sakinleştirdi.
Kaçırılan gençlerden birisinin annesi, "Çocuklarımızı kandırıp götürüyorlar bizi de burada tehdit ediyorlar." diyerek sitem etti.
Tehditler karşısında korkusuzca mücadelesinin sürdüren bir başka acılı anne ise "O çocuklar gelecek. Çocukları burada bize verecekler. O çocuklar tehdit altında" ifadelerini kullandı.
Halkın çocuklarını dağa kaçıran PKK'yı destekleyen HDP'lileri hedef alan Diyarbakırlı bir anne de "Onların evlatları dışarıda" diyerek tepki gösterdi.
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