HDP'lilerden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı ve tehdit |Video

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi, 25. gününe girdi. Sayıları gün geçtikçe artan acılı aileler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürüyor. HDP'lilerin ise provokasyonları bitmek bilmiyor. Bugün yine provokasyon yaşandı. HDP'li bir kişi acılı ailelere hakaret etti. Bu sözler sonrası evlat nöbetindeki aileler "Bizi tehdit ediyorlar, bizlere 'evlatlarınız sizi istemiyor' diye yalan söylüyorlar. Çocuklarımız gelsin tehdit altında değil yanımızda bunu söylesin" dediler. İşte o anlar...

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği Diyarbakır'daki evlat nöbetinde, HDP'liler çocuklarını bekleyen aileleri taciz etti. PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını HDP il binası önünde bekleyen aileler, edilen hakaretler sonrası çılgına döndü.

TEHDİTLER KORKUTMADI

HDP'lilerin PKK ile tehdit ettiği Diyarbakırlı aileler geri atmadı. HDP il binası içindeki kişilerin tacizleri sonrası sinirlenen aileler binanın kapısına yüklendi. Emniyet ekipleri acılı aileleri güçlükle sakinleştirdi.

Kaçırılan gençlerden birisinin annesi, "Çocuklarımızı kandırıp götürüyorlar bizi de burada tehdit ediyorlar." diyerek sitem etti.

Tehditler karşısında korkusuzca mücadelesinin sürdüren bir başka acılı anne ise "O çocuklar gelecek. Çocukları burada bize verecekler. O çocuklar tehdit altında" ifadelerini kullandı.

Halkın çocuklarını dağa kaçıran PKK'yı destekleyen HDP'lileri hedef alan Diyarbakırlı bir anne de "Onların evlatları dışarıda" diyerek tepki gösterdi.