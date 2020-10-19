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HDP’li vekil Remziye Tosun’dan evlat nöbetindeki ailelere ağır hakaret

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Giriş: 19.10.2020 19:35
Güncelleme:19.10.2020 19:45
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP’li vekil Remziye Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde hakaretlerde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.



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Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere ağır hakaretler savurdu.

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Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Tosun'un bu hakaretleri büyük tepki topladı.


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