10 Şubat 2022, Perşembe
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HDP’li Semra Güzel’e savunma için tebligat! Savunma için 1 hafta süresi var
TBMM Hazırlık Komisyonu, terörist sevgilisi ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu. Karma komisyon da Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi. Güzel hakkındaki son karar Meclis Genel Kurulu'nda verilecek.