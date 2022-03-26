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HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2022 19:01
'Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır eski milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. HDP'li nerede? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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