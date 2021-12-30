30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’li Pervin Buldan’a soruşturma! Deniz Poyraz davasında hakime bağırdı

HDP’li Pervin Buldan’a soruşturma! Deniz Poyraz davasında hakime bağırdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 09:54
İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın katil zanlısı hakim karşısına çıktı. Davaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hakime parmağını sallayarak bağırdı. Hem buldan hakkında hem de izinsiz davayı kaydedenler hakkında soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! HDP’li vekilin kardeşi ifadesinde ne anlattı?
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! HDP’li vekilin kardeşi ifadesinde ne anlattı?
Kılıçdaroğlu’nun iddiasına suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına suç duyurusu
Mit ve Emniyet’ten ortak operasyon!
Mit ve Emniyet'ten ortak operasyon!
HDP’li Pervin Buldan’a soruşturma!
HDP’li Pervin Buldan’a soruşturma!
Bahçeli: Bu işin şakası yok
Bahçeli: Bu işin şakası yok
Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?
Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?
Kılıçdaroğlu’ndan yeni algı çalışması!
Kılıçdaroğlu’ndan yeni algı çalışması!
Başkan Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
‘Kılıçdaroğlu ile olmaz’ mesajı
‘Kılıçdaroğlu ile olmaz’ mesajı
Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
İBB çöp suyunu Haliç’e döküyor! İmamoğlu’ndan çevre katliamı
İBB çöp suyunu Haliç'e döküyor! İmamoğlu'ndan çevre katliamı
Mevduat - Katılım fonu tutarında düzenleme
Mevduat - Katılım fonu tutarında düzenleme
Daha Fazla Video Göster