30 Aralık 2021, Perşembe
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HDP’li Pervin Buldan’a soruşturma! Deniz Poyraz davasında hakime bağırdı
İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın katil zanlısı hakim karşısına çıktı. Davaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hakime parmağını sallayarak bağırdı. Hem buldan hakkında hem de izinsiz davayı kaydedenler hakkında soruşturma başlatıldı.