25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Cevabını millet verdi

HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Cevabını millet verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2021 10:54
Güncelleme:25.01.2021 10:59
HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaplan "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanırken sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaplan "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanırken sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

HDPli Hasip Kaplandan Başkan Erdoğana tehdit! Eleştiri yağmuruna tutuldu HDP'Lİ HASİP KAPLAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEHDİT! ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'a tehdit!
Başkan Erdoğan'a tehdit!
Atina ile istikşafi görüşmeler başlıyor!
Atina ile istikşafi görüşmeler başlıyor!
Fiyatların düşmesi talimatı
"Fiyatların düşmesi" talimatı
Aşılamada il il son durum
Aşılamada il il son durum
Askerime polisime saldırmam
"Askerime polisime saldırmam"
6.5 milyon aşı Türkiye'de
6.5 milyon aşı Türkiye'de
''CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifakını gizliyor''
''CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifakını gizliyor''
Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi?
Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi?
PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak?
PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak?
İşte korsanların talebi...
İşte korsanların talebi...
F-16'nın gece uçuşunda eşsiz manzara
F-16'nın gece uçuşunda eşsiz manzara
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Daha Fazla Video Göster