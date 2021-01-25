HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Cevabını millet verdi

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaplan "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanırken sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaplan "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanırken sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.