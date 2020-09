HDP’den Meral Akşener’e şartlı destek! Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Akşener olabilir mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı olmayı çok istediğini belirtmiş ve ittifak ortaklarını işaret etmişti. HDP bu isteğe yeşil ışık yaktı ama bir şartla... O şart ne? Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olabilir mi? A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında konu ile ilgili detayları anlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı olmayı çok istediğini belirtmiş ve ittifak ortaklarını işaret etmişti. HDP bu isteğe yeşil ışık yaktı ama bir şartla... O şart ne? Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olabilir mi? A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında konu ile ilgili detayları anlattı.

"YARDIMCISI KÜRT OLURSA..."

Atik, "Meral Akşener dedi ki ben cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyorum dedi Selahattin Demirtaş da cezaevinden "Eğer ben dışarıda olsaydım Akşener'i ziyaret ederdim açıklaması yapmıştı. Fakat bu sıcak mesajlar gelirken İYİ Parti ile HDP arasında bir şart ortaya çıktı. O şartı gündeme getiren de eski HDP milletvekili Hasip Kaplan. Kaplan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Meral Akşener'i destekleriz ama şartımız yardımcısının bir Kürt olması' ifadesini kullandı. Millet İttifakı'nın kafaları karışık her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.