MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılması noktasında artık herkesin safını belli etmesi gerektiğini söyleyen Karakaya, HDP'nin şehitlerin ailelerinden, vatandaşlardan alınan aldıkları vergilerle, teröristlere destek verdiğini ifade etti.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HERKES TARAFINI BELLİ ETSİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, HDP'nin kapatılması konusunda son raddeye gelindiğini ifade ederken, artık herkesin safını belli etmesi gerektiğini ifade etti.

TERÖRLE BAĞLANTISI OLAN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Kimin terörle bağlantısı varsa bunun bedelini ödemesi gerektiğini belirten Karakaya, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Terör örgütünün kanadının HDP olduğunu belirten Karakaya, partinin terörü finansman ettiğini söyledi.

HDP PARALARI TERÖRİSTLERE GÖNDERİYOR

HDP'nin şehitlerin ailelerinden, vatandaşlardan alınan aldıkları vergilerle, teröristlere destek verdiğini belirtti.