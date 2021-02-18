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HDP şehit ailelerinden alınan vergileri kullanarak PKK'lı teröristlere destek veriyor! MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HERKES TARAFINI BELLİ ETSİN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, HDP'nin kapatılması konusunda son raddeye gelindiğini ifade ederken, artık herkesin safını belli etmesi gerektiğini ifade etti.
TERÖRLE BAĞLANTISI OLAN BEDELİNİ ÖDEMELİ
Kimin terörle bağlantısı varsa bunun bedelini ödemesi gerektiğini belirten Karakaya, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Terör örgütünün kanadının HDP olduğunu belirten Karakaya, partinin terörü finansman ettiğini söyledi.
HDP PARALARI TERÖRİSTLERE GÖNDERİYOR
HDP'nin şehitlerin ailelerinden, vatandaşlardan alınan aldıkları vergilerle, teröristlere destek verdiğini belirtti.