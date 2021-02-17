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“Türkiye bunu yapmazsa 50 yıl daha terörle uğraşır” dedi! Emekli generalden flaş ABD sözleri... |Video

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 00:00
Güncelleme:17.02.2021 01:16
Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, A Haber canlı yayınında Gara’ya gerçekleştirilen operasyonu değerlendirdi. Pekin, Türkiye’nin ABD’yi caydırması gerektiğini ifade ederken, PKK/YPG’ye gönderilen terör tırlarını vurması gerektiğini söyledi. Bunun yapılmaması durumunda Türkiye’nin 50 yıl daha terörle uğraşabileceğini iddia etti. İşte Pekin’in canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalar…

Pekin harekata ilişkin A Haber'de yaptığı değerlendirmede, "Türkiye gerçekten Gara'ya yapılan harekatla gücünü gösterdi. Bu yapılan harekat ABD'nin yaptığı Bin Ladin ve Bağdadi'nin öldürülmesi tiyatrosu gibi değil gerçekten Türkiye gücünü gösterdi." dedi. Bu harekatların riskli olduğunu ifade eden Pekin, "Sayın Cumhurbaşkanı bu riski aldı. Türkiye bundan sonra bu tür harekatları yapacağına dair dünyaya mesaj verdi. PKK'nın sözde beyin takımının ortadan kalkması gerekiyor. Türkiye'nin bunu yapabilecek gücü var ve bu tür operasyonları yapmalı. Kandil'e karadan gitmemize gerek yok. Hedefi bularak yerinde imha edebiliriz. Terörün dış sesinin kesilmesi gerekiyor. ABD ve İsrail'in desteğinin önüne geçilmeli. Ya kendileri vazgeçecek ya da vazgeçmezlerse gerekli tedbirler alınacak. NATO bu durumda bizi korumalı. Kafalarında Türkiye'yi Yugoslavya gibi bölme planları var. NATO düşmanlarımızın bize karşı ne yaptıklarını görebilmemiz için faydası büyük, şu anda içlerinde bize karşı olanların ne düşündüklerini görebiliyoruz. ABD'nin Suriye'deki PKK/YPG'lilere bize karşı kullanmak için verdikleri mühimmatları havadan imha etmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız. ABD'yi bu işten vazgeçirmezsek 50 yıl daha terörle uğraşmak durumunda kalırız." dedi.

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