HDP kongresine soruşturma! Perde arkasını A Haber’de anlattı: Motivasyon CHP ve İYİ Parti’den!

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, skandal kongrenin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

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