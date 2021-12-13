13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP kongresine soruşturma! Perde arkasını A Haber’de anlattı: Motivasyon CHP ve İYİ Parti’den!

HDP kongresine soruşturma! Perde arkasını A Haber’de anlattı: Motivasyon CHP ve İYİ Parti’den!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2021 12:45
Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, skandal kongrenin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM sınav takvimini açıkladı!
ÖSYM sınav takvimini açıkladı!
Sütte kimler vurgun yapıyor?
Sütte kimler vurgun yapıyor?
CHP’de adaylık krizi!
CHP'de adaylık krizi!
Marmara Denizi’ni felaket bekliyor
Marmara Denizi'ni felaket bekliyor
Motivasyon CHP ve İP’ten!
"Motivasyon CHP ve İP'ten!"
HDP kongresine soruşturma
HDP kongresine soruşturma
Göğüsleri kabartan paylaşım!
Göğüsleri kabartan paylaşım!
Böyle uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!
Böyle uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!
Stokçuluklara kademeli ceza geliyor!
Stokçuluklara kademeli ceza geliyor!
MİT ve TSK’dan PKK’ya darbe!
MİT ve TSK'dan PKK'ya darbe!
Yolsuzluk soruşturması! Hesap zamanı
Yolsuzluk soruşturması! Hesap zamanı
Gizli stokçuluk! Perde arkasında kim var?
Gizli stokçuluk! Perde arkasında kim var?
Daha Fazla Video Göster