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HDP için kritik gün! İşte haklarında iddianame hazırlanan 685 kişi

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Giriş: 30.03.2021 10:26
Güncelleme:30.03.2021 10:30
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne açtığı HDP'nin kapatılmasına yönelik davada ilk kritik aşamaya gelindi. Yargıtay Başsavcısı Şahin tarafından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 685 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
HDP için kritik gün! İddianame hazırlanan 685 kişi...
HDP için kritik gün! İddianame hazırlanan 685 kişi...
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