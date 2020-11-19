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Akşener panikte! Akşener ve Karamollaoğlu gizli hazırladıkları Anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya varamadı!

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Giriş: 19.11.2020 23:15
Güncelleme:19.11.2020 23:31
CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında hazırlandığı iddia edilen "gizli anayasa" tartışmaları ülke gündemini sallarken, İYİ Parti'de disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, anayasa iddialarını açıkça gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun konuşmalarına yer verilirken ikilinin hazırlanan taslak üzerinde anlaşamadığı da görüldü. .
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