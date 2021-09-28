HDP CHP’den Anayasa’yı değiştirmesini talep ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorunu olduğunun altını çizmesinin ve bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmesinin ardından HDP'den konuya ilişkin açıklama geldi. HDP vekili İmam Taşçıer Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesinin değişmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...