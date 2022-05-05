05 Mayıs 2022, Perşembe
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HDP binası önünde ikinci gerginlik
erör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP binasına siyah çelenk bıraktı. Bu sırada HDP'li vekil ile çelenk bırakan aileler arasında gerginlik çıktı.