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31.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak'ın paylaşımında Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a karşı ekonomik tedbirleri açıkladığı videosuna yer verdi.

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