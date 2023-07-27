27 Temmuz 2023, Perşembe
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Hayalet evlere yakın markaj! Boş evde vergi telaşı
Kiralardaki zam sınırından memnun olmayanlar, evlerini boş tutarak yüksek kazanç elde etmeyi hedefliyor. Sadece İstanbul'da bile boş tutulan ev sayısının yaklaşık 700 bin olduğu ortaya çıktı. Kiralık ev arzında büyük sıkıntıya neden olan bu durum için hükümet harekete geçti. Boş tutulan konutlara yüzde 150 vergi ödenecek.