Hava nasıl olacak? 3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Bu hafta hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Hava ne zaman soğuyacak? Büyükşehirlere ne zaman kar yağacak? Beklenen yağışlar ne zaman başlayacak? Merak edilen tüm cevapları hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci değerlendirdi.

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