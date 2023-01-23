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Hava nasıl olacak? 3 büyük ilde hava nasıl olacak?

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Giriş: 23.01.2023 14:46
Bu hafta hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Hava ne zaman soğuyacak? Büyükşehirlere ne zaman kar yağacak? Beklenen yağışlar ne zaman başlayacak? Merak edilen tüm cevapları hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci değerlendirdi.
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