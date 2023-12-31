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Hatay'da yaralar sarılıyor! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman son durumu A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 13:05
Asrın felaketinin en fazla hasar verdiği kentlerden biri olan Hatay'da yaralar sarılıyor. A Haber muhabiri muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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