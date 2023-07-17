Hatay'da orman yangını! 21 helikopter, 9 uçakla müdahale

Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi. 21 helikopter, 9 uçakla müdahale yangına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. 7 ev yandı, 4 araç hasar aldı. Yangınlarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Haili İbrahim Uğur aktardı.

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