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Hatay'da fabrikada patlama anı kamerada

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Giriş: 08.11.2023 18:54
Hatay'da demir çelik üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. 13 işçinin yaralandığı patlama anı kameraya yansıdı.
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Fabrikada patlama anı kamerada
Fabrikada patlama anı kamerada
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