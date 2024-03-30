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Hatay Havalimanı'na ilk uçak indi! Asrın felaketi depremlerden sonra havalimanı yeniden hizmete açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 01:29
Güncelleme:30.03.2024 01:34
"Asrın felaketi” depremler sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçak indi. Deprem nedeniyle tabanda 1,5 metre kayma olan havalimanı 5 ayda yeniden hizmete açıldı.
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