Haniye’ye dua eden Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri gözaltına alındı

İsrail, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlattı. İkrime Sabri, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Sabri'nin Kudüs'teki oturum izninin iptal edilmesi planlanıyor.

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