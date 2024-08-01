Haniye'nin şehadet haberi camilerden verildi! Suikast protesto edildi, Filistinli esnaf kepenk indirdi

Suikasta uğrayan Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehadet haberi Filistin’de camilerden verildi. Filistin toprakları hüzne boğuldu. Gazzeliler Haniye'yi "bizim için baba gibiydi" diye anarken, Batı Şeria'da ise esnaf kepenk indirdi.

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