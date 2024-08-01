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Haniye'nin şehadet haberi camilerden verildi! Suikast protesto edildi, Filistinli esnaf kepenk indirdi

Haniye'nin şehadet haberi camilerden verildi! Suikast protesto edildi, Filistinli esnaf kepenk indirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 20:31
Suikasta uğrayan Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehadet haberi Filistin’de camilerden verildi. Filistin toprakları hüzne boğuldu. Gazzeliler Haniye'yi "bizim için baba gibiydi" diye anarken, Batı Şeria'da ise esnaf kepenk indirdi.
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