05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Spike füzesi mi kullanıldı? A Haber'de çarpıcı detaylar: İTÖ: İsrail Terör Örgütü!
İran’ın başkenti Tahran’da suikast nasıl oldu? İstihbari zafiyet mi, ihanet mi? Mossad ajanları İran’ın “kılcal damarlarına” kadar girdi mi? Haniye suikastı İran’da İsrail adına çalışan ajanların işi mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Hizbullah’tan İsrail’e misilleme senaryoları…