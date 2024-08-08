Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? İsrail basınında patlayıcı iddiası ve 2 isim…

Hamas lideri İsmail Haniye suikastına ilişkin İsrail basınında dikkati çeken bir haber yayınlandı. Habere göre Haniye İran'ın iddia ettiği gibi füze ile değil odasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu şehit oldu. Patlayıcıları odaya Mossad adına Devrim Muhafızları’ndan iki ismin yerleştirdiği iddia edildi.

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