Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Eurofighter savaş uçağı özellikleri neler?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 Eurofighter savaş uçağı almak istediklerini ancak Amanya'nın itiraz ettiğini söyledi. Peki Eurofighter savaş uçağı özellikleri neler? Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Uzman isim A Haber'de anlattı.

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