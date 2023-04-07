Hamilelikte ve emzirme döneminde oruç! Doğru beslenme ile sağlıklı gebelik

Hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar oruç tutabilir mi? Gebelikte beslenmenin duygusal boyutu neler? Merak edilen tüm soruları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım cevapladı.

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