07 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hamilelikte ve emzirme döneminde oruç! Doğru beslenme ile sağlıklı gebelik

Hamilelikte ve emzirme döneminde oruç! Doğru beslenme ile sağlıklı gebelik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2023 09:16
Hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar oruç tutabilir mi? Gebelikte beslenmenin duygusal boyutu neler? Merak edilen tüm soruları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım cevapladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhur ortak liste yapacak mı?
Cumhur ortak liste yapacak mı?
Hamilelikte ve emzirme döneminde oruç!
Hamilelikte ve emzirme döneminde oruç!
Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye’de
Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'de
Dikkat çeken Ağıralioğlu açıklaması!
Dikkat çeken Ağıralioğlu açıklaması!
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor!
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor!
İsrail’den Gazze ve Lübnan’a saldırı
İsrail'den Gazze ve Lübnan'a saldırı
10 milyarlık dolandırıcılık operasyonu
10 milyarlık dolandırıcılık operasyonu
İYİ Parti’de Ben bakan olacağım çıkışı!
İYİ Parti'de "Ben bakan olacağım" çıkışı!
MHP’nin milletvekili aday listesi
MHP'nin milletvekili aday listesi
Depremzede çadırda Zeydan batakta
Depremzede çadırda Zeydan batakta
CHP’liler Memleket Partisi standına saldırdı
CHP'liler Memleket Partisi standına saldırdı
Muhalefetteki liste savaşlarında son kulisler
Muhalefetteki liste savaşlarında son kulisler
Daha Fazla Video Göster