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Hamas'ın operasyonu ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 14:06
"Aksa Tufanı" yeni bir İsrail - Filistin savaşının habercisi mi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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