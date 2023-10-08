Hamas’ın operasyonu ne anlama geliyor?

"Aksa Tufanı" yeni bir İsrail - Filistin savaşının habercisi mi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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