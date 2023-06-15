15 Haziran 2023, Perşembe
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Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylüleri aşağılayan sözlerine tepkiler artarak devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" diyerek Anadolu insanını küçük düşürmek istemesine yönelik tepkiler çığ olup yağdı. Başkan Erdoğan'da Kılıçdaroğlu tarafından yapılmış bu skandal söyleme, "Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur." diyerek tepki göstermişti. A Haber ekipleri çok sayıda ilde köyleri gezdi ve vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte, köylü vatandaşların Kılıçdaroğlu'na mesajları…