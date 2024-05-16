Halkalı-kapıkule arası 1,5 saate inecek! Yük taşıma süresi 2,5 saate düşecek

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi'nde yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Halkalı-kapıkule arası 1,5 saate inecek bunun yanında tük taşıma süresinin 6,5 saatten 2,5 saate düşecek. Hızlı tren projesinin üç aşaması var. Çerkezköy-Kapıkule bölümünde fiziki ilerleme yüzde 80'in üzerine çıktı. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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