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29.02.2020

Halk Esad rejimine operasyonları destekledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki unsurlarına gerçekleşen hava saldırısının ardından vatandaşlar Türkiye'nin operasyonlarına destek verdiklerini dile getirdi. Sokağa inen A Haber mikrofonlarına konuşan 2 genç kadın, "Biz gerekirse savaşırız da. Mücadelemizde haklıyız. Devam etmesini istiyoruz. Sonuna kadar da destekliyoruz" idadelerini kullandı.

A Haber Esad rejiminin İdlib'de Türk askerlerine düzenlediği kalleş saldırıyı ve TSK'nın operasyonlarını halka sordu.

"SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin operasyonlarına devam etmesini belirten iki genç kadın, "Askerlerimizin yanındayız. Milletimizin başı sağolsun. Devletimiz inşallah bunun da üstesinden gelecek. Biz gerekirse savaşırız da. Mücadelemizde haklıyız. Devam etmesini istiyoruz. Sonuna kadar da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zor günlerde dahi birlik ve beraberlikten uzak duran muhalefeti eleştiren genç kadınlar, "Geçtiğimiz günlerde muhalefetin sözcüsü diyor ki; "Soru almayacağım çünkü cevap vermeyeceğim. Cevap vermek zorunda olanlar başkaları." Bence bu çok yanlış. Bütün millet birlik olması gerekirken hala destek olmuyorlar. Bu süreçte destek olunmalı. Eminim "Oh iyi oldu" diyenler var. "Kötü bir şey olsa da Recep Tayyip Erdoğan'ın üstüne atsak" diye bekleyenler var. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diye fırsat bekleyenler var." şeklinde konuştular..

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