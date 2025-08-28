Halit Yukay’ın ölümünde yeni ayrıntılar! Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 19 gün sonra cansız bedeni bulunan iş insanı Halit Yukay'ın deniz dibindeki cansız bedeni hala çıkartılamadı. Hava koşullarının düzelmesi bekleniyor. Yukay'ın ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. İddiaya göre Yukay'ın teknesine çarpan gemidekiler mangala dalıp dümeni boş bıraktı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

