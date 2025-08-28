28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Halit Yukay'ın ölümünde yeni ayrıntılar! Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar
Halit Yukay’ın ölümünde yeni ayrıntılar! Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar

Halit Yukay'ın ölümünde yeni ayrıntılar! Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 09:55
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 19 gün sonra cansız bedeni bulunan iş insanı Halit Yukay'ın deniz dibindeki cansız bedeni hala çıkartılamadı. Hava koşullarının düzelmesi bekleniyor. Yukay'ın ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. İddiaya göre Yukay'ın teknesine çarpan gemidekiler mangala dalıp dümeni boş bıraktı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halit Yukay’ın ölümünde yeni ayrıntılar! Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Çelik’ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
Çelik'ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
DEM Parti heyeti İmralı’ya hareket etti!
DEM Parti heyeti İmralı'ya hareket etti!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
Türkiye’nin Bingazi hamlesi Atina’yı panikletti!
Türkiye'nin Bingazi hamlesi Atina'yı panikletti!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Halit Yukay’ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Çelik Kubbe’nin bileşenlerinde neler var?
Çelik Kubbe'nin bileşenlerinde neler var?
Atak’lar Asya-Pasifik’te boy gösterdi!
Atak'lar Asya-Pasifik'te boy gösterdi!
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor!
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor!
TBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!
TBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!
Gazze ve dünyanın geri kalanı!
Gazze ve dünyanın geri kalanı!
Daha Fazla Video Göster