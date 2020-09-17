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Halil Sezai için flaş karar! Yaşlı adamı sokak ortasında dövmüştü

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Giriş: 17.09.2020 16:17
Güncelleme:17.09.2020 16:20
İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle polis eşliğinde savcılığa getirilen Halil Sezai, sorgu işlemleri ardından Yaralama’ ve ‘Silahla tehdit’ suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Öte yandan, olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı. Bu tartışma sonucu Halil Sezai, yaşlı adamı tekme tokat dövmüş, bu anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu.

Halil Sezai'ye tepkiler yükselirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halil Sezai'nin 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiği öğrenilmişti. Ardından gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesi ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ
İşlemleri ardından Sezai'nin 'Yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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