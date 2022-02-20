Halil Falyalı suikastında şok gelişme! Tetikçi Veysel Sare'den Erol Evcil iddiası

Halil Falyalı suikastının tetikçisi Veysel Sare'den şoke eden ifade. Kendisi ve diğer tetikçi Musa Çiçek'i KKTC'ye "Erol Abi için" diyerek Erol Evcil'in yakın koruması Cengiz Şener'in gönderdiğini söyledi. İşte son Falyalı suikastındaki son dakika gelişmeleri.