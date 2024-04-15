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Halfeti'de teknelerin çarpışma anı kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 12:18
Şanlıurfa Halfeti'de iki tekne çarpıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda büyük panik yaşandı. Teknelerin zarar gördüğü kazada yaralanan kimse olmadı.
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Teknelerin çarpışma anı kamerada
Teknelerin çarpışma anı kamerada
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