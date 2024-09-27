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Hakan Fidan’ın baş döndüren diplomasi trafiği

Hakan Fidan’ın baş döndüren diplomasi trafiği

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 08:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta temaslarına devam etti. Hakan Fidan'ın görüştüğü isimler arasında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken da vardı.
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Baş döndüren diplomasi trafiği
Baş döndüren diplomasi trafiği
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