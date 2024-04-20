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Günlük kiralık evlerle ilgili yeni düzenleme! Komşular izin vermezse kiralanmayacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 20.04.2024 09:41
Konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanmasıyla ilgili yeni bir yönetmelik devreye girdi. Ev sahipleri komşularından izin almadığı takdirde konutlarını kiraya veremeyecek.
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