Kıbrıs Rum Kesimi’nde 2013 yılından bu yana yaşanan Avrupa Birliği pasaportu yolsuzluğu Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera tarafından bir kez daha gündeme taşındı. Hazırlanan haberde Rum Kesimi Meclis Başkanı ve bazı milletvekillerinin de yolsuzluk politikasını desteklediği ortaya çıktı. A News yayın koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.Rum Kesimi suçlu ve teröristleri nasıl Avrupa’ya kaçırıyor? Altın pasaport şeması nasıl işliyor? Rumlar AB’ye terör mü ihraç ediyor? İşte altın pasaport şeması...

Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2013 yılından bu yana yaşanan Avrupa Birliği pasaportu yolsuzluğu Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera tarafından bir kez daha gündeme taşındı. Hazırlanan haberde Rum Kesimi Meclis Başkanı ve bazı milletvekillerinin de yolsuzluk politikasını desteklediği ortaya çıktı. A News yayın koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.Rum Kesimi suçlu ve teröristleri nasıl Avrupa'ya kaçırıyor? Altın pasaport şeması nasıl işliyor? Rumlar AB'ye terör mü ihraç ediyor? İşte altın pasaport şeması...