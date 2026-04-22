Gülistan Doku soruşturmasında eski vali ve başhekim tutuklandı: Sır perdesi aralanıyor mu?

Türkiye'nin yüreğini yakan Gülistan Doku soruşturmasında dün gece çok sıcak gelişmeler yaşandı. Dosyanın kilit isimlerinden olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner ve eski başhekim, adliyedeki uzun sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanlığı’nın "ucu nereye dokunursa dokunsun gidilecek" kararlılığıyla yürütülen operasyonda, kayıp genç kızın akıbetine dair kritik deliller mercek altına alındı.