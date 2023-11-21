Güçlü bağışıklığın vazgeçilmesi! Nerede bu D vitamini?

Havalar soğudu. Geride bıraktığımız hafta sonu, bunu en net hissettiğimiz zaman dilimi oldu. Hastalıklar da çalıyor artık kapımızı. Uzmanlar “bağışıklığınızı güçlü tutun” diyor. Bunun için, vücuttaki D vitamini seviyesinin ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekiyorlar.

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