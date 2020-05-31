31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi | VİDEO

Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2020 13:12
Güncelleme:31.05.2020 13:17
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Temmuz 2019'da Bitlis'te Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit düştüğü saldırının faili Kendal kod alı terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

"KANIN YERDE KALMADI... "

O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.

İçişleri Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis'te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera" ifadelerine yer verdi.

Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İngilizler Türkiye'yi örnek gösterdi
İngilizler Türkiye'yi örnek gösterdi
A Haber görüntüledi! Ve başladı
A Haber görüntüledi! Ve başladı
Başkan Erdoğan şehit babasıyla görüştü
Başkan Erdoğan şehit babasıyla görüştü
LGS nasıl yapılacak? Bakan Selçuk paylaştı
LGS nasıl yapılacak? Bakan Selçuk paylaştı
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan cevapladı! LGS nasıl yapılacak?
Bakan cevapladı! LGS nasıl yapılacak?
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Ayasofya Türkiye'nin kılıç hakkıdır
"Ayasofya Türkiye'nin kılıç hakkıdır"
Diyarbakır’da alçak saldırı: 1 şehit!
Diyarbakır’da alçak saldırı: 1 şehit!
81 ile yeni genelge gitti! İşte tüm detaylar...
81 ile yeni genelge gitti! İşte tüm detaylar...
İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık!
İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık!
Daha Fazla Video Göster