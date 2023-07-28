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Gri kategorideki terörist öldürüldü! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 12:53
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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