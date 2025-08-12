Grand Kartal Otel faciasında çarpıcı detay! Otele gitmeden rapor imzaladı

12 Ağustos 2025, Salı

Giriş: 12.08.2025 19:57
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişiyle ilgili soruşturmada şok eden gelişmeler yaşanıyor. İtfaiye raporuna göre, denetim yapıldığı belirtilen gün belediyeye ait itfaiye aracının otel bölgesine hiç gitmediği GPS kayıtlarıyla ortaya çıktı. Bilirkişi raporu, olayın soruşturma seyrini değiştirebilecek önemli bulgular içeriyor.
