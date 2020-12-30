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Gözü kara pilotlar teröristlerin kabusu oluyor: A Haber Helikopter Simülasyon Merkezinde

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Giriş: 30.12.2020 00:14
Güncelleme:30.12.2020 00:16
Jandarmanın gözü kara pilotları terörle mücadelede aktif görev alıyor. Acil bir durumda dik bir uçurumun kenarından askerlerimizi çekip alarak görevini yapan pilotlar zorlu bir eğitimden geçiyor. A Haber Helikopter Simülasyon Merkezinde yaşananları görüntüledi. .

Jandarmada görev yapan pilotlar terörle mücadelede aktif görev alıyor.. Kimi zaman dik bir uçurumun kenarından güvenlik güçlerini çekip alan, kimi zaman ise ateş hattına inip Mehmetçiği kritik noktaya ulaştıran kahramanlar, zorlu bir eğitimden geçiyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen similatörlerle tecrübe kazanan pilotların eğitimini A haber muhabiri Murat Sekban ve Kameraman Sadık Doğan görüntüledi.

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