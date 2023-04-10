10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gözler AK Parti seçim beyannamesinde! Kalkınma yatırımları öne çıkacak

Gözler AK Parti seçim beyannamesinde! Kalkınma yatırımları öne çıkacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2023 16:26
AK Parti'de milletvekili aday listeleri tamamlandı, sırada seçim beyannamesi var. Gözler yarına çevrilmiş durumda. AK Parti'nin yeni dönemde seçim beyannamesinde neler olacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözler AK Parti seçim beyannamesinde!
Gözler AK Parti seçim beyannamesinde!
Yeni fırkateynler için saçma kesme töreni
Yeni fırkateynler için saçma kesme töreni
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Türk Savunma Sanayii deniz projeleri
Türk Savunma Sanayii deniz projeleri
Bakan Akar’dan önemli açıklamalar
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan tören alanında
Başkan Erdoğan tören alanında
Barbaros’un torunları Akdeniz’e döndü
"Barbaros’un torunları Akdeniz’e döndü"
Enkaz bayrama kadar kaldırılacak
Enkaz bayrama kadar kaldırılacak
İşte il il milletvekili sayıları
İşte il il milletvekili sayıları
Muhalefette liste travması! İYİ eriyor
Muhalefette liste travması! İYİ eriyor
Dünya ilk SİHA gemisi hizmete hazır!
Dünya ilk SİHA gemisi hizmete hazır!
Kalıcı konutlar yükseliyor
Kalıcı konutlar yükseliyor
Daha Fazla Video Göster