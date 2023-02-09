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Gönüllü vatandaşlar İstanbul'dan deprem bölgesine doğru YHT ile yola çıktı! Vatandaşlar ek sefere akın etti

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Giriş: 09.02.2023 02:23
İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün ulaşımını sağlamak için Söğütlüçeşme-Konya arasında 3 adet ek YHT seferi konuldu. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT’ler'den ilki Söğütlüçeşme’den 01.00'da hareket etti. Diğer trenler de sabah 08.00 ve öğlen 14.00’da hareket edecek. Gönüllüler Konya’da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.
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