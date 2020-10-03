Göl suyunda koronavirüs tespit edildi! Peki virüsün sudan bulaşma ihtimali var mı?

Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınında ölü sayısı 1 milyonu aşarken virüs hakkında bilinenlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. ABD'li bilim insanları, ülkenin batısındaki bir gölde önemli miktarda koronavirüs tespit ettiklerini duyurdu. Bilim insanları, 4 Temmuz'dan bu yana dünyanın en büyük tatlı su gölü olan “Superior Gölü” kıyısındaki sekiz kumsaldan her hafta sonu su örneği topladı. Toplanan örnekleri inceleyen araştırmacılar, suda yeni tip koronavirüse rastladıklarını açıkladı. Söz konusu plajları geçen ay binlerce kişinin ziyaret ettiği düşünülüyor. Bu araştırmayla koronavirüsün plaj suyunda bulunabileceği ilk kez kanıtlanmış oldu. Peki virüsün sudan bulaşma ihtimali var mı? Bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinççağ’dan alacağız.