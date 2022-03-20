20 Mart 2022, Pazar
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Gizli oyunun parçası olabilir! Rusya petrol ve doğal gaz ambargosu uygulayacak mı?
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın Rusya ve Ukrayna gerginliği nedeniyle petrol fiyatlarındaki durumu değerlendirdi. Yalçın, Savaş sonrası petrol arzında bir sorun olmadığı dile getiren Yalçın, Rusya'nın doğal gaz ve petrolde bir kesintiye gitmediğini vurguladı. Diğer yandan Yalçın Arabistan'nın Yuan ile petrol ticaretine ilişkin de "Gizli oyunun parçası olabilir" ifadelerini kullandı.